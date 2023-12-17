افتتاح معرض خيري للملابس في كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة

افتتحت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، المعرض الخيري السنوي للملابس بالمجان، تحت رعاية الدكتورة محاسن فكري، وكيل الكلية، ضمن أنشطة اللجنة الفنية بالاشتراك مع معيار المشاركة المجتمعية بوحدة الجودة بالكلية، ويتضمن المعرض تقديم الملابس ذات جودة عالية بالمجان لطالبات الكلية.

معرض خيري بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة

وبحسب الصفحة الرسمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة على «فسبوك»، قالت الدكتورة محاسن فكري، وكيل الكلية، إنه تم افتتاح معرض سنوي للملابس داخل الكلية بالمجان، وهي فعالية سنوية، بهدف تلبية احتياجات الطالبات وخدمة البيئة المحيطة وترسيخ حب الخير في نفوس الطالبات والتعاون في الخير.

جامعة الأزهر تحرص على الدور المجتمعي

كما أكدت وكيل الكلية، أن جامعة الأزهر تحرص على الدور المجتمعي، والهدف ليس علمي فقط، بل يتم تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لطالباتها، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهن وسد احتياجات الطالبات بالكلية، موضحة أن الملابس المعروضة في المعرض الخيري نظيفة وعلى أعلى مستوى وجودة.