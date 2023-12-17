«من إنسان لإنسان».. حياة كريمة تدعم غزة بمواد غذائية وإطلاق 500 «مصباح سلام»

في لفتة إنسانية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، أطلقت مؤسسة حياة كريمة، أمس، فاعليات مبادرة «من إنسان لإنسان»، من استاد القاهرة، بمشاركة طلاب المدارس والجامعات، لتعبئة المواد الغذائية لصالح أهالي فلسطين، إذ تضمنت الفاعلية عددًا من الأنشطة وورش العمل المختلفة، بالإضافة إلى إطلاق 500 فانوس طائر، كدعوة للسلام ووقف جرائم الحرب والتهجير ضد أطفال ونساء فلسطين.

طلاب المدارس يرسلون مصابيح مضيئة تضامنًا مع فلسطين

وتحت شعار «من القاهرة إلى غزة.. مئات مصابيح السلام»، أرسل طلاب المدارس مئات المصابيح المضيئة، في تعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة، لتبقى هذه المصابيح شاهدة على أن مصر لم ولن تنسى معاناة الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي غاشم.

ورش عمل ومسابقات وأنشطة لتوعية المتطوعين بقضية فلسطين

وأكّدت حياة كريمة أن إطلاق مصابيح السلام جاءت بالتزامن مع عشرات المساعدات المتجهة إلى معبر رفح البري، استعدادًا لدخولها إلى فلسطين، موضحة أنَّ فاعلية «من إنسان لإنسان» تضمنت أيضًا عددًا من ورش العمل والمسابقات والأنشطة المختلفة لتوعية المتطوعين بالقضية الفلسطينية، والتضامن مع فلسطين، مبينة أنَّ القضية الفلسطينية تظل على رأس أولويات واهتمامات مؤسسة حياة كريمة.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، إذ أشادوا بمبادرة حياة كريمة، ووصفوها بأنّها «لفتة إنسانية رائعة».