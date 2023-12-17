«المركزي» يطرح أذون خزانة بعائد يتجاوز 27% بالبنوك

طرح البنك المركزي أدوات دين حكومية «أذون خزانة» آجال سنة و6 أشهر بقيمة 46 مليارا و500 ألف جنيه الخميس الماضي ويعتزم طرح اليوم آجال 3 أشهر، و9 أشهر، الأحد 17-12-2023، بقيمة 47 مليارا و500 ألف جنيه.

وتوكل وزارة المالية، البنك المركزي بمهمة طرح وإدارة عطاءات أدوات دين حكومية لتوجيه الحصيلة إلى أبواب الموازنة العامة للدولة أي الأجور والدعم والحماية الاجتماعية.

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري إجمالي قيمة الأذون الخزانة الخميس الماضي الموافق 14-12-2023 واليوم الأحد 17-12-2023 يكون 94 مليار جنيه، وموزعة كما يلي.

- أذون خزانة آجل 6 أشهر، بقيمة 20 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة العام بقيمة 26,500 مليار جنيه.

- أذون خزانة آجال 3 أشهر بقيمة 23 مليار جنيه.

- أذون خزانة آجال 9 أشهر بقيمة 24,500 مليار جنيه.

العروض المقدمة والمقبولة

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة مقابل عائد يصل إلى 29.000%، بينما وافق البنك المركزي على متوسط عائد يصل 27.422%.