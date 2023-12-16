إزالة 837 حالة تعد على الأراضي الزراعية و303 مخالفات بناء بالغربية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، خلال شهر ونصف، حملات مكثفه لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية في كل المراكز والمدن.

حملات لإزالة التعديات

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه يتابع من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

وأشار إلى أن تنفيذ حملات الإزالة تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذا تكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة وإزالة التعديات في المهد.

إزالة 837 تعد على الأراضي الزراعية

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية تمكنت من خلال الحملات من إزالة 837 حالة تعد على الأراضي الزراعية و303 حالات مخالفات للبناء بقرى ومدن المحافظة في الفترة من 31 أكتوبر حتى 15 ديسمبر الجاري.