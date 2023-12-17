رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

«الزراعة»: منظومة رقمية لتسريع إجراءات الاستيراد والتصدير

كتب:

محمد أبو عمرة
10:32 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023
وزير الزراعة خلال الاجتماع

وزير الزراعة خلال الاجتماع

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع مسئولي الحجر الزراعي والبيطري بالوزارة وممثلي وزارة الإنتاج الحربي لمتابعة سير العمل في بناء منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي والبيطري، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة.

حوكمة الإجراءات وتقليل تدخل العنصر البشرى

أكّد القصير، خلال الاجتماع أنَّ المنظومة الرقمية للحجر الزراعي تستهدف حوكمة الإجراءات وتقليل تدخل العنصر البشرىً والتعامل إلكتروني والرقمي وتيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيد عن الأوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة وتسهيل إجراءات استخراج تصاريح الاستيراد والتصدير وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الالكتروني لكل الرسوم المستحقة عن العملية وذلك ضمن جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي للجهات الحكومية وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة واتخاذ القرار من خلال توفير كافة الاحصائيات اللحظية للعمليات والبيانات التي تتم عليها من ناحية الكميات المصدرة ونوعية المحاصيل ووجهاتها.

التحول الرقمي في الحجر البيطري يهدف في جوهره إلى تقليص زمن الإجراءات

وأضاف القصير، أنَّ التحول الرقمي في الحجر البيطري يهدف في جوهره إلى تقليص زمن الإجراءات التي يستغرقها العمل في استخراج الموافقات الاستيرادية مع المتابعة والحوكمة التي تمنع حدوث الأخطاء البشرية وبالتالي الحصول على ثقة المتعاملين من الدول الأخرى في الحجر البيطري المصري مع تكوين قاعدة بيانات واسعة ودقيقة حول الصادرات والواردات المصرية ذات الأصل الحيواني.

اقرأ المزيد:

متحدث الصحة يكشف إجراءات الحجر البيطري للوقاية من جدري القرود

الحجر البيطري: نتأكد من ذبح اللحوم المستوردة على الطريقة الإسلامية

الحجر البيطري: تشديد الرقابة على استيراد اللحوم والحيوانات لمنع تسرب الأمراض

الحجر البيطري عن دخول عجول صومالية لمصر مصابة بالحمى القلاعية: غير صحيح
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.