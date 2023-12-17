استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف بيت لاهيا كتب: هاجر عمر 10:33 ص | الأحد 17 ديسمبر 2023 بيت لاهيا أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي استهدف بيت لاهيا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام فلسطيني: سقوط شهيدين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا بغزة شهداء وجرحى إثر قصف للاحتلال استهدف مدرسة للنازحين في بيت لاهيا الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف دبابة إسرائيلية متوغلة شرق بيت لاهيا فصائل فلسطينية: أوقعنا 6 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في بيت لاهيا فصائل فلسطينية تعلن قصف جنود إسرائيليين بقذائف الهاون في بيت لاهيا الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الفسفور في بيت لاهيا شمالي غزة وسائل إعلام فلسطينية: قصف إسرائيلي مكثف شرقي «بيت لاهيا» و«بيت حانون» بغزة بيت لاهيا جباليا غزة قوات الاحتلال بقلم هاجر عمر