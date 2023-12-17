الشتاء يبدأ فلكيا الخميس المقبل.. برودة شديدة نهارا وتساقط للأمطار

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ يوم الجمعة المقبلة سوف يشهد بداية حقيقية لفصل الشتاء، والذي يوافق دخول فصل الشتاء فلكيًا في الحادي والعشرين من ديسمبر من كل عام».

تابع أن بداية من الخميس سوف يكون هناك انكسار كبير في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، ومزيد من الانخفاض ليلًا وزيادة كبيرة في نقطة الندى والرطوبة الجوية.

ذروة فصل الشتاء

يأتي ذلك فيما كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنَّ نهار الجمعة المقبل هو ذروة فصل الشتاء وسوف يسجل أقصر نهارًا في العام لا يتجاوز الـ10 ساعات، بينما يصل الليل إلى 14 ساعة.

تابع تقرير المعهد أنَّه بداية من ذلك اليوم سيميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس، والتي ستكون في هذا الوقت فوق مدار الجدي مباشرة عند خط عرض 23.44 درجة جنوبًا، وتبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها في السماء وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال.

ضرورة قام المزارعون بعدة معاملات زراعية

من جهتها، أكّدت وزارة الزراعة ضرورة قيام المزارعون بعدة معاملات زراعية أهمها ري القمح وإضافة دفعة التسميد الأولى مع إضافة 10 لترات فوسفوريك لزيادة معدلات تفريع النبات، كذلك يتمّ بدء زراعة عروة البطاطس الصيفية وري الزراعات المبكرة مع إضافة دفعة الأزوت في صورة نترات نشادر.

تكثيف إضافات البوتاسيوم لزيادة أحجام الثمار

وأكّدت وزارة الزراعة، في توصياتها، أهمية تكثيف إضافات البوتاسيوم لزيادة أحجام ثمار البنجر والبطاطس والبصل والثوم، كذلك إجراء الرشات الوقائية ضد أمراض الرطوبة في محاصيل الطماطم والفول والفلفل والفراولة والخرشوف وغيرها، مع سرعة الانتهاء من التقليم والتخلص من مشاكل الموسم السابق لأشجار الفاكهة للمانجو والزيتون والرمان.