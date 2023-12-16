طرق الحفاظ على الأحذية من التلف في فصل الشتاء.. احذر التخزين السيئ

يتعرض كل منا لتلف الأحذية خاصة في فصل الشتاء، بسبب السير في الشوارع المبللة بفعل الأمطار، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقشر الجلد أو انفصال النعل، ونستعرض في السطور التالية بعض الطرق التي تساعدك في الحفاظ على الأحذية.

قال محمود الكواليني ويعمل إسكافي في «تصليح الأحذية» في حديث خاص لـ«الوطن» إن الجلد المصنوع يهتريء تمامًا وليس له علاج، ولكن الطبيعي لا يتلف، وأقصى ضرر يحدث له هو انفصال النعل عن الجلد، لافتًا إلى إمكانية تصليح الحذاء المصنوع من الجلد الطبيعي بإعادة الخياطة يدويًا أو على ماكينة خياطة الأحذية وبالتالي يتفادى الخسارة.

ولفت «الكواليني» إلى أنه من أسباب تلف الأحذية سوء التخزين بأن يترك الأشخاص أحذيتهم فترة فصل الصيف في الخزانة الخاصة بالأحذية في مكان مغلق دون تهوية مع ترك أشياء ثقيلة فوقها، ما يؤدي لتفتت النعل أحيانا وتقشر الجلد.

استخدام الورنيش المعجون للحفاظ على الأحذية

وشدد على أهمية استخدام الورنيش المعجون لتطرية الأحذية سواء المصنوعة من الجلد الطبيعي أو الجلد الصناعي، هذا بالإضافة إلى لمعانها باستمرار مع ضرورة الفرشاة المخصصة لفرد الورنيش المعجون، لافتا إلى أن الورنيش السريع لا يفضل استخدامه باستمرار، معلقا: «الورنيش المعجون بيحافظ على الأحذية ويمكن استخدام الورنيش المعجون الشفاف أو الأصفر لتلميع الأحذية بكل ألوانها لأنه بيطري الجلد ويلمعه والورنيش السريع لا يفضل للعناية بالحذاء باستمرار».

العناية بالأحذية

وأكد رضا الشاعر، يعمل في تجارة الأحذية، أنه من واقع خبرته بتخزين الأحذية سواء في فصل الشتاء أو الصيف على ضرورة العناية بالأحذية لعدم تلفها مع تجنب شراء الاحذية المصنوعة من الجلود الصناعية الرديئة قدر الإمكان، لأنها تتلف بسرعة وبالتالي يخسر المستهلك نقوده، لافتا إلى إمكانية الحفاظ على الأحذية بأن يرتدي الاشخاص أحذيتهم مرتين إلى 4 مرات في الشهر، وتركها في مكان جيد التهوية مع وضع أوراق أو قوالب داخلها للحفاظ عليها.

وأشار الشاعر إلى إمكانية التمييز بين الجلد الطبيعي والصناعي عند الشراء بعدة خطوات من خلال ملمس الجلد ولمعته إذ تكون واضحة مقارنة بالصناعي ودرجة ليونته، لافتا إلى أن الجلد المصنوع يتلف سريعا ويتأثر بسوء التخزين مقارنة بالجلد الطبيعي لذا فإن الخسارة تكون أكثر باستخدامه.