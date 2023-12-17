«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ مشروعات الطرق والكباري بكفر الشيخ والمنصورة

كشفت وزارة النقل، عن مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية، كأعمال إنشاء كوبري السكة الحديد أعلى مزلقان سخا والذي يتم تنفيذه بإنشاء كوبري خرساني بطول 633 متر وعرض 20 متر في الاتجاهين بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه في اتجاه محلة موسى ينتهي إلى رامب بعد مزلقان السكة الحديد باتجاه الجامعة، حيث يأتي إنشاء الكوبري في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة وزارة النقل لإنشاء الكباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية وحيث تتضمن تلك المرحلة إنشاء 30 كوبري أعلى مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

تنفيذ 5 كباري

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 كباري هي «المديرية/ المضيق السيل/ الصيرفي/ العصلوجي حتى الآن ) وسيساهم هذا الكوبري في ربط غرب مدينة كفر الشيخ(اتجاه محلة موسى ) بشرق المدينة أعلى مزلقان سكة حديد سخا وكذلك نقل حركة النقل الثقيل خارج المدينة بالربط على الطريق الحر (طنطا كفر/ الشيخ ) وكفر الشيخ دسوق الحر.

ونوهت إلى تفاصيل طريق كفر الشيخ / دسوق الحر المزدوج والذي تم الانتهاء من تنفيذه من خلال النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل وذلك بطول 13كم كمرحلة أولى بعدد 3حارات ليصبح إجمالي عرض الطريق 26 متر وحيث اشتمل المشروع على 22 عمل صناعي (13 كوبري علوي + عدد 9 أنفاق ) بالإضافة إلى أعمال الحمايات كما تابع الوزير الأعمال الجاري تنفيذها للربط على طريق قلين سيدي سالم بطول 1 كم والتي وصلت نسبة تنفيذها حتى الآن إلى 85%.

تنفيذ الربط بين طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج الحر وطريق كفر الشيخ دسوق القديم

وأشارت الوزارة إلى أعمال تنفيذ الربط بين طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج الحر وطريق كفر الشيخ دسوق القديم بطول 550 متر بعرض 9 متر وإنشاء كوبري سطحي أعلى مصرف نمرة 8 وتطوير وإعادة تأهيل الكوبري الحالي بالتنسيق مع وزارة النقل، فضلاً عن العمل على استكمال رفع كفاءة وتطوير طريق كفر الشيخ دسوق القديم الزراعي في المسافة من مصرف8 وحتى دسوق بطول 16 كم مع المحافظة على عدم نزع ملكية أي أراضي زراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وأكدت الوزارة على أهمية طريق كفر الشيخ / دسوق الحر الذي يعتبر محور خدمي يخدم محافظات الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، كما يساهم في تسهيل الحركة المرورية ونقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين الثلاث محافظات، مما يقلل زمن الرحلة، واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام، كما أن هذا المحور هو جزء، من المحور العرضي أنفاق 3 يوليو / المنصورة / المحلة / كفر الشيخ / دسوق / دمنهور/ جانكليس / طريق إسكندرية الصحراوي بطول 250 كيلو متر والمخطط تنفيذه على مراحل ضمن المخطط العام لوزارة النقل لإنشاء شبكة من المحاور العرضية لتسهيل حركة تنقل المواطنين وحركة التجارة بين المحافظات.