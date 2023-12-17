مواعيد امتحانات الترم الأول 2024 لصفوف النقل بالفيوم

بدأ العد التنازلي لانطلاق امتحانات نصف العام 2024 بالمدارس، ويتساءل آلاف الطلاب عن مواعيد وجداول امتحانات الابتدائي والإعدادي الترم الأول 2024، إذ أعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، كل الجداول لمختلف المراحل الدراسية، وجرى اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تمهيدا لإعلانها خلال الفترة المقبلة.

متى موعد امتحانات الترم الأول 2024؟

وبحسب الخريطة الزمنية التي أعلنتها التربية والتعليم في وقتٍ سابق، فإنّ الترم الأول يمتد من 30 سبتمبر 2023 وينتهي الخميس 25 يناير 2024، إذ من المقرر أن يكون موعد امتحانات الترم الأول 2024 الأحد 14 يناير المقبل، فيما تبدأ امتحانات التعليم الفني الترم الأول 9 يناير.

متى تبدأ إجازة نصف العام 2024؟

وفيما يخص إجازة نصف العام 2024، فإنّه من المقرر أن تبدأ السبت 27 يناير وتستمر لمدة 15 يومًا، حيث تنتهي الخميس 8 فبراير الجاري.

موعد امتحانات نصف العام

وأوضحت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ جداول امتحانات نصف العام 2024 جرى الانتهاء من وضعها واعتمادها، مُشيرةً إلى أنّه سيتم إعلانها خلال أيام حتى لا يحدث تداخل أو سوء فهم لدى الطلاب بين جداول امتحانات نصف العام، وجداول امتحانات شهر ديسمبر الجاري.

ومن المقرر، أن يتم إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024، وجدول امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي 2024، إلى جانب جدول امتحانات نصف العام للصف الخامس الابتدائي 2024، وجدول امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2024، في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري.