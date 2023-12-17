عاجل.. غياب 3 نجوم عن الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في المونديال

يواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، أزمة هجومية، قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام فلومينينسي البرازيلي والمقرر إقامتها في الثامنة من مساء غدًا الاثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويغيب صلاح محسن عن المباراة بسبب استبعاده من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية بقرار من مارسيل كولر، كما يغيب الفرنسي أنتوني موديست، بسبب الإيقاف، بعدما تعرض المهاجم الفرنسي للطرد خلال مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية.

وفي نفس السياق، تحوم شكوك حول مشاركة كهربا في المباراة المقبلة أمام فلومينينسي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد وهي عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

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