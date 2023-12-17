«محلية الغد» تجتمع لمناقشة تطورات قانون الإدارة المحلية الجديد

اجتمعت اللجنة المركزية للإدارة المحلية في حزب الغد، بحضور رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى، حيث طالب أعضاء اللجنة بالانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد، شرط الالتزام بالاشتراطات الدستورية التي نص عليها الدستور، وفي مقدمتها إعطاء حق الرقابة لأعضاء المجالس الشعبية المنتخبة.

انتخابات المحليات

وأكد أعضاء اللجنة، أهمية استكمال بناء السلطة التنفيذية، كما طالبوا بإنجاز انتخابات المحليات لمساعدة الرئيس في فترته الجديدة، المقرر أن تبدأ اعتبارًا من 3 أبريل المقبل وتستمر 6 سنوات، كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية وضرورة تعديل التقسيم الإداري المصري في اتجاه يحقق الأمن والعدالة الاجتماعية.

الإطار التنظيمي

ويرأس اللجنة المهندس شريف أبوالسعود، نائب رئيس حزب الغد للمحليات، الذي أجاب عن جميع تساؤلات أعضاء اللجنة، كما وعد بوضع الإطار التنظيمي وعرضه على أعضاء اللجنة وتحديد دور كل عضو من أعضائها، كما حثّ الأعضاء على ضم قيادات خبيرة في الإدارة المحلية ومحاولة توسيع العضوية في اللجنة خلال العام المقبل مع عرض الترشيحات على رئيس الحزب.