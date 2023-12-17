رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يشارك في مؤتمر دبي الدولي لسلامة الأغذية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ45، وذلك عن الفترة من 9 - 15 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

وشارك دكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في مؤتمر دبي الدولي لسلامة الأغذية الذي نظمته بلدية دبي وحضره أكثر من 3 آلاف متخصص من الحكومات وصناع الأغذية والأوساط الأكاديمية.

استعرض «الهوبي»، البيئة التنظيمية المصرية لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية بغرض استخدامها في تعبئة المواد الغذائية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في إعادة التدوير من خلال طرق مختلفة مثل إعادة التدوير الميكانيكية والكيميائية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة المبادرات لإعادة التدوير المستدامة وإدارة النفايات البلاستيكية من أجل اقتصاد دائري، والتي استهدفت نشر الوعي حول آثار تغير المناخ على سلامة الأغذية.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 84 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، وتم تسجيل 5 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج مصنع بالقائمة البيضاء.

تقرير سلامة الغذاء الأسبوعي الـ 45

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 41 زيارة، وتمّ تسجيل 4 منشآت بالهيئة وجار إدراج 2 منشأة بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 1523 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5 آلاف رسالة بنحو 165 ألف طن لـ1430 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 485 صنف من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.