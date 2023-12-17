إجراءات مكثفة لمواجهة التقلبات الجوية خلال فصل الشتاء بالعريش

يستعد مجلس مدينة العريش لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، بجميع مناطق المدينة، وذلك للتعامل السريع مع تجمعات المياه والسيطرة على السيول حال حدوثها.

إزالة الزراعات الصغيرة من مجرى الوادي

وقام قسم الإشغالات بمجلس مدينة العريش، برفع الزراعات الصغيرة والمتوسطة من مجرى وادي العريش، والتي قد تعيق حركة مياه السيل في المجرى، وذلك بداية من منطقة السور ومزارع درغام، وصولا إلى قرابة الواحة وكورنيش البحر.

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه قام بتنظيف مجرى الوادي، ومنع الزراعة البسيطة التي يقوم بها بعض المزارعين، والتي تعيق حركة وصول السيل القادم من وسط سيناء، ومناطق العريش الجنوبية.

فيما حذر مجلس مدينة العريش، الأهالي بمنطقة جسر الوادي وسط المدينة، من رمي القمامة بمجرى الوادي، موضحا أن هناك اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين.

تنظيف بلاعات الصرف الصحي

ومن جهة أخرى، واصل مجلس مدينة العريش العمل على تنظيف بلاعات الصرف الصحي، وغرف تصريف الأمطار، فيما قام بتركيب أغطية جديدة لقرابة 6 بلاعات بالشارع الرئيسي بمنتصف المدينة، والعمل على سرعة جريان مياه الأمطار لداخل غرف تصريف المياه بمنطقة سوق السمك وشارع البريد وأم القرى والطريق الساحلي ومنطقة المستشفى العام.