إجراء عاجل من فلومينينسي البرازيلي قبل مواجهة الأهلي.. هل ثلاثية الاتحاد السبب؟

تحرك عاجل قامت به إدارة نادي فلومينينسي البرازيلي قبل مواجهة الأهلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، والمقرر لها غدا الاثنين.

يبدو أن ثلاثية الأهلي في مرمى اتحاد جدة السعودي، الذي يعج بنجوم الصف الأول، أثارت المخاوف في نفوس مسؤولي بطل أمريكا الجنوبية، ليقرر اتخاذ خطوة مفاجئة قبل ساعات قليلة من مواجهة المارد الأحمر.

خطوة من فلومينينسي البرازيلي قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

النادي البرازيلي الذي يظهر للمرة الأولى في كأس العالم للأندية، أعلن التعاقد مع مدافع أورلاندو سيتي الأمريكي، أنطونيو كارلوس، لسد الفجوة التي تركها القائد نينو، الذي انهالت عليه العروض من الفرق الأوروبية وقرر المغادرة.

المدافع يبلغ من العمر 30 عامًا، والذي بدأ مسيرته في فريق شباب تريكولور، كما دافع عن ألوان فريقي فلامنجو وكورينثيانز، قرر العودة إلى فلورنسا، بعد اللعب في الدوري الأمريكي على مدار 3 سنوات وتحديدا منذ عام 2020.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

الصحف البرازيلي ألقت الضوء على إعلان فلومينينسي البرازيلي التعاقد مع المدافع، ودفع شرط جزائي لصالح فريقه يبلغ 79 مليون ريال برازيلي كشرط جزائي من أجل إنهاء التعاقد مع اللاعب.

ويظهر الفريق البرازيلي للمرة الأولى في كأس العالم للأندية، إذ يواجه الأهلي في الدور نصف النهائي، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، بعدما تمكن الأخير من حجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة العالمية، بعد الفوز على نظيره اتحاد جدة السعودي بثلاثية لهدف في إطار الدور ربع النهائي للمونديال.