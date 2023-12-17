الأكثر جماهيرية على الكوكب.. ماذا قالت صحف البرازيل عن مواجهة الأهلي وفلومينينسي؟

حالة من الترقب تعيشها جماهير الأهلي، قبل المواجهة الحاسمة التي تجمع فريقها بنظيره فلومينينسي البرازيلي، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، المقرر لها غدا الاثنين.

«ارتفاع سقف الطموحات»، تحت هذا الشعار تُمنّي جماهير المارد الأحمر نفسها بإنجاز تاريخي في كأس العالم، بعد أن حصد الفريق المركز الثالث والميدالية البرونزية في آخر نسخة، آملين أن يحجز نادي القرن الإفريقي مقعدًا غير مسبوق في نهائي البطولة التي تضم أبطال القارات حول العالم.

صحف البرازيل تتحدث عن الأهلي قبل مواجهة فلومينينسي

اهتمام كبير أولته صحف البرازيل للمواجهة، إذ ألقت الضوء على اللقاء المصيري الذي يجمع فلومينينسي بالأهلي، في أول ظهور للفريق البرازيلي في كأس العالم للأندية.

صحيفة «gazetaesportiva»، كشفت عن أطماع الفريق البرازيلي في حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية، لمواجهة محتملة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، المنافس الأقرب لحجز مقعد في النهائي.

وأوضح التقرير: «الفريق سيسعى لتحقيق هدف مزدوج في الأراضي السعودية، من خلال إظهار قيمته خارج أمريكا الجنوبية ومحاولة كسر الهيمنة الأوروبية على كأس العالم، التي لم يفز بها أي فريق من أمريكا الجنوبية منذ أن فاز كورينثيانز باللقب عام 2012».

الأكثر شعبية على الكوكب

وأكمل: «لرفع الكأس، يجب على فلومينينسي أولاً التغلب على عقبة أثبتت صعوبتها بالفعل بالنسبة للفرق البرازيلية، وهو الفوز على الفريق العربي (الأهلي) في الدور نصف النهائي».

«هل خصم فلومينينسي في كأس العالم لديه بالفعل أكبر جماهيرية على الكوكب؟».. تحت هذا العنوان أفرد موقع «uol» البرازيلي تقريرًا مطولًا حول شعبية الأهلي، موضحا: «إذا صادفت مشجعًا للأهلي وبدأت محادثة حول كرة القدم، فمن المحتمل أن تسمع منه أن خصم فلومينينسي في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية يحظى بأكبر عددٍ من المشجعين على هذا الكوكب».

وأضاف التقرير: «رغم عدم وجود أبحاث رسمية موثوقة تثبت هذه المعطيات، فإن النادي يميل إلى اعتبار أنه يحظى بدعم نصف سكان مصر، وإذا صحت هذه الفرضية، فهناك ما لا يقل عن 55 مليون مشجع للأهلي في أرض الفراعنة القدماء وحدها، في الواقع، لا يوجد نادٍ على هذا الكوكب يضم هذا العدد الكبير من المشجعين في بلده».

موقع «terra» البرازيلي أيضا تحدث عن اللقاء المرتقب، مؤكدا أن مهمة فلومينينسي، لن تكون سهلة أمام الأهلي الذي يريد التأهل لأول نهائي له في تاريخ البطولة.