عاجل.. حسم موقف كهربا من المشاركة أمام فلومينينسي بالمونديال

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة إصابة محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وموقفه من لقاء فلومينينسي البرازيلي المرتقبة والمقرر لها غدًا الإثنين في السعودية.

وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»: «لا يوجد أي إصابة داخل النادي الأهلي والجميع جاهز للمباراة بشكل طبيعي، وكهربا غير مصاب حاليًا وشعر فقط بثقل في العضلة الخلفية وسيكون جاهز للمباراة وبيرسي تاو غير مصاب».

وأكد حارس الأهلي السابق أن جميع اللاعبين في الأهلي جاهزين للمشاركة في مباراة فلومينينسي البرازيلي.

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