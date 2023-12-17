برلماني: الشعب المصري حدد شكل المستقبل من خلال مشاركته بالانتخابات

أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري ينتظر إعلان مرحلة سياسية جديدة في حياته ومستقبله فور قيام الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، خلال ساعات، قائلا: إن الجميع ينتظرون بزوغ فجر مرحلة جديدة في تاريخ الوطن.

وقال «أبو عايشة»، في تصريحات، اليوم الأحد، إنّ الحشود الهائلة أمام لجان الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تابعها العالم كله، كانت رد واضح على كل المشككين بنزاهة تلك الانتخابات، وكذلك علي كل من شكك في النية الحقيقية للتحول الديمقراطي، واجرائها في موعدها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الانتخابات ستكون بمثابة الظهير الشعبي سواء داخليا أو خارجيا، للقيادة السياسية وتفويض جديد بالحفاظ علي مقدرات الشعب والوطن، فالشعب المصري حدد شكل المستقبل، مشيدًا بجهود كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي نجحت وبجدارة في تسهيل وتيسير الإجراءات أمام الجميع من أجل الخروج بهذا الاستحقاق بالصورة التي تليق بمصر، في مشهد مهيب وساحر بمعني الكلمة يضاف للتجربة الديمقراطية في مصر.

التاريخ سيسجل اصطفاف المصريين خلف الدولة

وأوضح أن الإقبال التاريخي للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، كان فرصة تاريخية للأحزاب السياسية المصرية، فمن خلالها تعرف ملايين المصريين على برامجهم ورؤاهم عبر مرشحيهم في الانتخابات وعلى الجميع استغلال هذه اللحظة لصالح الوطن في المستقبل، مضيفا: التاريخ سيسجل اصطفاف المصريين خلف الدولة من أجل الوصول بها إلى المكانة التي تستحقها..