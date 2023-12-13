أعلى شهادات الادخار في 3 بنوك بعائد شهري ثابت

توفر البنوك المصرية أنواعا كثيرة من شهادات الادخار بالعملة المحلية والأجنبية، وعوائد ودورية صرف متنوعة، فيما تميزت 3 شهادات بتقديم أعلى عائد ثابت في بنوك مختلفة.

شهادة البنك الأهلي المتحد

وفقًا لجدول أسعار العائد لشهر ديسمبر، يقدم البنك الأهلي المتحد، شهادة «بريميم» الأعلى في مصر، بعائد 20% سنويًا، ويصرف شهريًا، ومدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه، ويمكن ربط الشهادة الثانية بفئة 50 ألف جنيه دون حد أقصى.

شهادة البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري، أعلى شهادات ادخار في البنوك، وهي الشهادة البلاتينية ذات العائد 19% سنويًا، ويصرف شهريًا، والشهادة مدتها 3 سنوات، وبالنسبة للحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادة بنك مصر

يتيح بنك مصر أعلى شهادات الادخار ذات العائد الثابت، وهي شهادة القمة، مدتها 3 سنوات، والعائد 19% سنويًا، ويصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

البنك المركزي المصري

يذكر أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، قررت تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها السابع على مدار عام 2023، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للمركزي؛ ليصبح بالترتيب 19.25% و20.25% و19.75%، فضلًا عن الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.