عائد يصل إلى 65%.. أعلى شهادات الادخار في مصر

توفر البنوك المصرية أنواعا متعددة من الشهادات بدوريات صرف مختلفة، بينها عائد مدفوع مقدما أو نهاية المدة، ويناسب فئة كبيرة من المواطنين سواء لاحتياجهم للأموال بشكل فوري أو للادخار والحفاظ على أموالهم لأطول مدة.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر ديسمبر 2023، يقدّم بنك التنمية الصناعية شهادة اختيارك المدفوعة مقدمًا بعائد 39.14%، ومدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 50 ألف جنيه.

شهادة بنك التنمية الصناعية

وشهادة اختيارك متوفرة للأفراد المصريين أو الأجانب، ويمكن للعميل الاقتراض بضمانها بنحو 50% من القيمة الاسمية للشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي للشراء.

شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي

ويقدّم البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ذات العائد المدفوع مقدماً، والحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري دون حد أقصى، ومدة الشهادة 3 سنوات، ونسبة الفائدة 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما، والعائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة العملة، والشهادة للأفراد فقط.

شهادة الـ65%

كما يقدّم البنك العربي الأفريقي الشهادة ذات العائد المدفوع نهاية المدة وهو 65%، ويكون الحد الأدنى لـ شراء الشهادة 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه دون حد أقصى، ومدة الشهادة 3 سنوات، ويمكن الاقتراض بنحو 80% من أصل قيمة الشهادة، وهي متوفرة للأفراد فقط.