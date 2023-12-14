بأعلى عائد يومي.. تعرف على 3 حسابات توفير في البنوك

تتميز بعض البنوك المصرية بتقديم حسابات توفير بعائد يومي، وهو ما يناسب عدد كبير من العملاء، لذا نرصد في السطور التالية تفاصيل أفضل 3 حسابات توفير، وتكون أسعار العائد في هذه البنوك سنوي ويصرف يوميًا.

حساب التوفير في بنك التعمير والإسكان

يتميز بنك التعمير والإسكان بأن ضمن أعلى حسابات التوفير بعائد يومي من بين البنوك، ويكون الحد الأدنى لفتح الحساب 50 ألف جنيه، بينما الحد الأدنى لاحتساب العائد هو 100 ألف جنيه، إذ أن مبلغ الـ100 ألف وحتى 500 ألف يكون العائد 6% سنويًا، ومن 2 مليون فأكثر 9%.

حساب توفير البنك الأهلي الكويتي

ويقدم البنك الأهلي الكويتي حساب توفير بعائد يومي، إذ أن الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد أيضًا يكون 5 آلاف جنيه، ويكون المبلغ من 50 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه بعائد 9.25% سنويًا، ومن 50 مليون جنيه فأكثر 15%.

حساب التوفير في مصرف أبوظبي الإسلامي

ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي أيضًا أعلى عائد على حساب التوفير بشكل يومي، إذ أن الحد الأدنى لاحتساب العائد 100 ألف جنيه، ويكون مبلغ الـ100 ألف العائد عليه 4.25%، و3 ملايين جنيه فأكثر 7.25%.