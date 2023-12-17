مرصد الأزهر يستعرض خطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين.. «نشروا الشائعات»

استعرض مرصد الأزهر مقتطفات من كتاب الأيديولوجية الصهيونية، تحت عنوان «دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة» للدكتور عبد الوهاب المسيري، حول الخطط اليهودية للاستيلاء على القرى الفلسطينية.

خطط صهيونية لتهجير الفلسطينيين

وأوضح المرصد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «جمعت إيجال آلون، وزير خارجية الكيان الصهيوني السابق جميع عُمَد اليهود الذين لهم صلة بالعرب في مختلف القرى، وطلبت منهم أن يهمسوا في أذن بعض العرب، بأن قوة عسكرية يهودية كبيرة وصلت إلى منطقة الجليل، وأنها ستحرق كافة قرى منطقة الحولة».

وتابع المرصد: «وينبغي عليهم أن يقترحوا على هؤلاء العرب بصفتهم أصدقاء لهم الهروب، حيث إنه مازال هناك وقت لتنفيذ ذلك وانتشرت الشائعة في جميع مناطق الحولة بأن الوقت قد حان للفرار، وبلغ عدد الهاربين ما لا يُحصى عددُه، وبذلك حقق التكتيك هدفه تمامًا، ونظفت المناطق الوسطي من السكان».

دعوة إلى كسر الحصار عن قطاع غزة

ودعا مرصد الأزهر في وقت سابق الأمم المتحدة إلى التحرك الجاد بعيدًا عن الآلية المعطلة بفعل «الفيتو» لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، والبدء في إجراء تحقيق دولي يشمل كافة الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين ليس منذ السابع من أكتوبر بل منذ عام 1948 هذا العام الذي تم اعتماد اتفاقية منع الإبادة الجماعية فيه واحتفل بذكراها الـ75 قبل شهر من العدوان الأخير على القطاع.