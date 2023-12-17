محافظ القاهرة يبحث مع سفيرة كولومبيا تطوير البنية التحتية والنقل

بحث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم، مع سفيرة كولومبيا بالقاهرة، آنا ميلينا مونيوس دي جابيريا، سبل تعزيز التعاون المشترك بين العاصمتين، وعقد اتفاقية تآخي بينهما، والتعاون في مواجهة المشكلات التي تعاني منها المدن العواصم، مثل الازدحام والتلوث.

وأكّد «عبدالعال»، خلال اللقاء، أنَّ القاهرة تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها وجهة سياحية عالمية، بما تزخر به من آثار ومعالم سياحية، فضلاً عن الرواج التجاري والتقدم الصناعي والمشروعات القومية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الذكية والحديثة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، التي ستسهم في تخفيف الضغط السكاني والمروري عن القاهرة.

كما أشار إلى أن الدولة المصرية تحرص على تطوير القاهرة التاريخية والحفاظ عليها وإحياء تراثها، من خلال تنفيذ شبكة طرق ونقل حديثة، وخطوات واسعة في مجال التحول الرقمي.

من جانبها، أشادت السفيرة آنا ميلينا بالتطوير الكبير الذي تشهده مصر، مؤكدةً أملها في توطيد العلاقات بين العاصمتين في كل المجالات.

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