رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

محافظ القاهرة: الشباب كلمة السر في المشاركة غير المسبوقة بالانتخابات

كتب:

وائل فايز
07:45 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
إقبال على لجان الانتخابات

إقبال على لجان الانتخابات

تشهد لجان محافظة القاهرة، استمرار توافد المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الشباب كلمة السر في الانتخابات الرئاسية؛ إذ توجد مشاركة كبيرة من الشباب نابعة من حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري ورغبتهم في رسم مستقبلهم بأيديهم.

وتفقد عبد العال، محيط عدد من اللجان بمناطق وأحياء العاصمة المختلفة للاطمئنان على سير الانتخابات، والتأكد من توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وأكد محافظ القاهرة، أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفي جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت بكافة لجان العاصمة لليوم الثالث دون معوقات، مشيرًا إلى أن المحافظة لم تتلقَ أي شكاوى حتى الآن.

اقرأ المزيد:

نائب: الإقبال على الانتخابات الرئاسية يعكس جهود الدولة في مواجهة التحديات

إقبال كبير من طلاب جامعة دمنهور على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عزة مصطفى عن إقبال المواطنين على الانتخابات الرئاسية: «مصر الفائز الأول»

خبيرة إعلامية: «المتحدة» التزمت الحياد في تغطية الانتخابات الرئاسية
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.