محافظ القاهرة: الشباب كلمة السر في المشاركة غير المسبوقة بالانتخابات

تشهد لجان محافظة القاهرة، استمرار توافد المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الشباب كلمة السر في الانتخابات الرئاسية؛ إذ توجد مشاركة كبيرة من الشباب نابعة من حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري ورغبتهم في رسم مستقبلهم بأيديهم.

وتفقد عبد العال، محيط عدد من اللجان بمناطق وأحياء العاصمة المختلفة للاطمئنان على سير الانتخابات، والتأكد من توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وأكد محافظ القاهرة، أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفي جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت بكافة لجان العاصمة لليوم الثالث دون معوقات، مشيرًا إلى أن المحافظة لم تتلقَ أي شكاوى حتى الآن.