عمال المناجم الأفارقة يشيدون بنزاهة الانتخابات الرئاسية المصرية

في بادرة تضامنية ودعم للجهود المصرية، أشادت أكثر من 12 منظمة نقابية لعمال المناجم في أفريقيا، بالإجراءات الانتخابية الرئاسية التي شهدتها مصر، وحجم الإقبال الكثيف على الاستحقاقات الدستورية من المصريين في الداخل والخارج.

وجاء ذلك في برقيات رسمية تلقتها النقابة العامة للعاملين بالمناجم برئاسة محمد سمارة، الذي أعرب عن سعادته بهذه التهاني التي تؤكد عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر بالدول الأفريقية وشعوبها، والحرص على دعم الجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لخدمة قضايا القارة.

وأوضح أنَّ هذه المنظمات وافقت على المشاركة في المؤتمر التأسيسي للمنظمة الأفريقية لعمال المناجم، المزمع عقده بالقاهرة أوائل العام المقبل 2024.

وفي سياق متصل، صرح أشرف شحاتة أمين صندوق النقابة العامة للمناجم، عقب عودته والوفد المرافق من الجزائر، أن الدكتور هرامي محمد سهيل الرئيس التنفيذي للمجمع الصناعي للتعدين الجزائري، أبدى رغبة بلاده بالاستعانة بالخبرة المعملية المصرية لتحليل عينات الاستكشافات الحديثة لمناجم الفحم والمعادن الأخرى بالجزائر.

وأضاف شحاتة أن هذا التعاون يؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر في مجال التعدين على المستوى العالمي، وحرصها على تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال الحيوي.