أستاذ في العلوم السياسية: حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية أبهر العالم

قال الدكتور هيثم عمران مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، إنّ الانتخابات الرئاسية أعلى الاستحقاقات في البلاد، لذا فإن كثافة التصويت من مختلف الفئات العمرية كبار السن والنساء والشباب وذوي الهمم كان أمرا متوقعا.

المشهد الانتخابي في الصعيد والمحافظات الحدودية أبهر العالم أجمع

وأضاف «عمران» في حوار على شاشة القناة الثانية المصرية، أنّ المشهد الانتخابي في كافة محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية أبهر العالم أجمع، لافتا إلى أن الشعب كان لديه الوعي الكامل بأنهم أصحاب القرار في اختيار من يمثله في الفترة القادمة.

الانتخابات الرئاسية 2024 أظهرت رقيا وعظمة وتحضر الشعب المصري

وأوضح مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، أن الانتخابات الرئاسية 2024 أظهرت رقيا وعظمة وتحضر الشعب المصري، لافتا إلى أن التعددية ما بين مرشح مستقل و3 مرشحي لأحزاب سياسية مختلفة أتاحت الفرصة أمام الناخبين للاختيار بينهم، ومع ذلك لم ترصد الهيئات أو المنظمات وجود أي خلافات بين حملات المرشحين.