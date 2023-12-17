وكيل «خارجية الشيوخ»: الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة شعبية كبيرة

قالت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إنّ الانتخابات الرئاسية الأخيرة شهدت مشاركة شعبية كبيرة، في مشهد وطني متكامل يجمع مختلف فئات المجتمع، مشيرة إلى أنّ هذه المشاركة تعكس مدى وعي المصريين ببلادهم وحرصهم على مستقبلها بشكل واضح وصريح.

انتخابات الرئاسة 2024

وأضافت سليمان، لـ«الوطن»، أنّ العملية الانتخابية مهمة في أي مجتمع ديمقراطي وبرهن المصريون على مدى استيعابهم لتلك الأهمية بنزولهم للجان الاقتراع للتعبير عن إرادتهم وتحديد مصير بلادهم، مشيرة إلى أنّ انتماء المصريين الحقيقي ظهر وقت الحاجة إلى ذلك، فقد تخلى الجميع عن أولوياته الشخصية من أجل الوطن ومصلحة الوطن.

مشاركة المصريين في الانتخابات تؤكد ثقتهم في الديمقراطية

وأكدت أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، أنّ مشاركة المصريين في الانتخابات تؤكد ثقتهم في العملية الديمقراطية، لافتة إلى أنّ المصريين يستحقون الشكر والتقدير على مشاركتهم الإيجابية، التي ستؤدي لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح التي بدأتها الدولة المصرية منذ 2013، إضافة إلى أن تنوع فئات المشاركين يعني تطور مستوى الوعي لدى الناخبين.