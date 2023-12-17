«التنمية الحضرية» يطرح وحدات سكنية بتسهيلات في المعصرة ومدينة نصر

أعلن مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، طرح الصندوق وحدات سكنية جديدة بمناطق «المعصرة ومدينة نصر» الواقعة بنطاق محافظة القاهرة، لافتا إلى أنه من المُقرر تسليم تلك الوحدات كاملة المرافق خلال عام، بنظام تشطيب «سوبر لوكس» مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع.

الوحدات السكنية المطروحة بمشروعات صندوق التنمية الحضرية بمنطقة المعصرة

وأوضح صندوق التنمية الحضرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم طرح الوحدات السكنية في منطقة «المعصرة»، تشمل 9 عمارات سكنية، تُقام على مساحة 10 أفدنة، بعدد أدوار (أرضي + 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، بواقع 8 وحدات في كل دور، ويصل متوسط مساحة الوحدة السكنية إلى 113 مترًا، وتشمل الخدمات في تلك المنطقة وجود 30 محلا تجاريا مختلِف الأنشطة.

وأشار صندوق التنمية الحضرية، إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمنطقة مدينة نصر تشتمل على 54 عمارة سكنية بعدد أدوار (أرضي + 11 دورا متكررا لكلِ عمارة)، وبكل دور 4 وحدات، وتبلغ مساحة الوحدة نحو 182 مترًا، منوهًا إلى وجود العديد من الخدمات التي يحتاجها القاطنون ومنها: مسجد، ملاعب رياضية، محلات تجارية، جراجات سطحية وبدروم، وخدمة غرف جمع القمامة وفصلها.

تخصيص رقم خط ساخن للمشروع

وأوضح صندوق التنمية الحضرية، أنه تم تخصيص رقم خط ساخن للمشروع، وهو 15444؛ وذلك بهدف تسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك أنظمة الدفع وتسهيلاتها.