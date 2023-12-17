تفاصيل طرح وحدات سكنية بتسهيلات في القليوبية والشرقية

أعلن صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء طرح وحدات سكنية جديدة بمناطق تقع في نطاق محافظتي القليوبية والشرقية على أن يتم تسليم تلك الوحدات كاملة المرافق خلال عام بنظام تشطيب «سوبر لوكس» مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع.

تفاصيل المشروع بنطاق محافظة القليوبية

وأشار صندوق التنمية الحضرية في منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه تم طرح الوحدات السكنية في محافظة القليوبية بمنطقة «الأوقاف» بشبرا، لافتا إلى أنه تصل مساحة المشروع إلى 23 فدانًا تشمل في إطارها 25 عمارة سكنية، بأدوار «أرضي + 10 أدوار متكررة لكلِ عمارة»، ويوجد بكل دور 8 وحدات، متوسط مساحة الواحدة منها يبلغ 113 مترًا

ملحقات تابعة للمشروع بمحافظة القليوبية

وكشف صندوق التنمية الحضرية في المنشور أنه يوجد مسجدان ومخبز وحضانة وملعب خماسي و16 محلًا تجاريًا بالمنطقة.

تفاصيل الوحدات المطروحة في المشروع بمحافظة الشرقية

وأعلن صندوق التنمية الحضرية في المنشور أن المشروع في محافظة الشرقية يتم على مساحة 21.8 فدان بمنطقة «الحريري»، حيث يشمل 40 عمارة سكنية، بـأدوار «أرضي + 8 أدوار متكررة لكلِ عمارة» كما يوجد بكل دور 4 وحدات، ويصل متوسط مساحة الوحدة إلى 136 مترًا.

ملحقات المشروع بمحافظة الشرقية

وأوضح صندوق التنمية الحضرية في المنشور تميُز المنطقة بعدد من الخدمات التي من بينها: «مسجد، حضانة، مخبز، ملعب خماسي، 32 محلًا تجاريًا، محطة رفع صرف صحي، موزع كهرباء، وخزان».

تخصيص خط ساخن للمشروع

وخصص صندوق التنمية الحضرية رقم خط ساخن للمشروع، وهو 15444؛ وذلك بهدف تسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك أنظمة الدفع وتسهيلاتها.