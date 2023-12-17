أرخص أماكن لبيع السكر بـ27 جنيها في 3 محافظات.. الخريطة الكاملة

أرخص أماكن بيع السكر في 3 محافظات، يهتم بها العديد من الأهالي في معرفة أرخص الأماكن فيها، وذلك من أجل شراء السكر والسلع الغذائية المختلفة، وهو ما أتاحته مديريات التموين والغرف التجارية في المحافظات؛ لرفع العبء عن كاهل المواطن.

تستعرض «الوطن» أرخص أماكن بيع السكر في 3 محافظات، وذلك في إطار ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية ومتواصلة، لقرائها على مدار الساعة.

أرخص أماكن بيع السكر في المحافظات

وجاءت أرخص أماكن بيع السكر في 3 محافظات بالسلاسل التجارية والهايبرات ومحلات البقالة المتعاونة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع بحسب ما أعلنته المديريات على النحو الآتي:

أماكن بيع السكر في محافظة الشرقية

وجاءت أرخص أماكن بيع السكر في محافظة الشرقية على النحو الآتي

منافذ بيع خصصتها وزارة الداخلية في الشرقية أمام المستهلكين.

سيارات متنقله توجهها القرى والمدن لتوزيع السكر والزيت والأرز.

منافذ التموين وجمعيتي بمديرية التموين بالشرقية.

أرخص أماكن بيع لسكر في سوهاج

هايبر المصرية بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

- معرض بمدينة ناصر بحي، شرق بمركز سوهاج.

- معرض في ميدان العارف بالله بحي غرب بمركز سوهاج.

- معرض نجع أبو شجرة.

- هايبر المصرية بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

- هايبر المصرية في مدينة نصر بسوهاج.

- هايبر المصرية مركز جهينة شمال غرب سوهاج.

- معرض في منطقة سيتي بمدينة سوهاج.

- توزيع عشرات الأطنان من السكر بواسطة السيارات المتنقلة.

أماكن بيع السكر بالسعر الرسمي في الفيوم

وجاءت أماكن بيع السكر بالسعر الرسمي ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في الفيوم على النحو الآتي:

- منافذ مديرية التموين.

- منافذ الشركة المصرية.

- منافذ أمان والسيارات المتنقلة.

- معارض السلع المخفضة.

- لدى البدالين التموينيين.

- المحال والهايبرات المشتركة بالمبادرة