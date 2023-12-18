يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 18-12-2023 في البنوك المصرية ثباته الذي عليه منذ ختام تعاملات أمس الأحد، في كافة البنوك المصرية كما أن هناك توقعات باستمرار حالة الهدوء حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري لذلك يبلغ سعر الدينار الكويتي الأعلى شراء 100.25 جنيه وذلك وفقا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 18-12-2023 في البنوك المصرية والذي جاء كما يلي:

سعر الدنيار الكويتي في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري 99.85 جنيه للشراء، و100.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- كما يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين، داخل البنك الأهلي المصري 99.88 جنيه للشراء و100.33 جنيه للبيع.

سعر الدنيار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 100.21 جنيه بيعا و98.09 جنيه شراءً.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- وعن سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر يبلغ 99.78 جنيه للشراء و100.05 جنيه للبيع.