سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17-12- 2023، نحو 99.84 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع، وتنشر «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفق ما أعلنت منصاتها الرسمية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

أوضح الموقع الرسمي للبنك المركزي، أن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري سجل 99.84 جنيه للشراء، 100.19 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 99.13 جنيه للشراء، 100.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 100.05 جنيه للبيع، 99.78 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء، 100.37 جنيه للبيع.

سعر الدنيار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 100.27 جنيه للبيع، 96.65 جنيه للشراء.