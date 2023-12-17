مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات إماراتية تمهيدا لدخولها غزة

وصل إلى مطار العريش طائرة مساعدات جديدة، اليوم، قادمة من الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر الطائرة الخامسة التي تصل لمطار العريش، خلال الساعات القليلة الماضية.

الطائرة تحمل مكونات مستشفى ميداني

وأوضح بيان صادر من حركة وصول المساعدات الدولية لقطاع غزة عبر مطار العريش، أنه أستقبل مطار العريش، طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف البيان أن الطائرة تحمل مكونات مستشفى الميداني، وزن الحمولة 8,870 طنا، ومكوناتها كونتينر ثلاجة و2 خزان مياه وأدوات كهربائية وأدوات سباكة، فيما وصلت طائرة تابعة لمنظمة الصحة العالمية قادمة من الإمارات نقلت شحنة وزنها 32,424 طنا مستلزمات طبية.

وصول طائرات من السعودية وقطر لمطار العريش

وكانت وصلت خلال الساعات الماضية طائرة قادمة من السعودية حمولتها 4,200 طنا مكوناتها 2 سيارة إسعاف، وطائرة ثانية من السعودية حمولتها 24,944 طن مستلزمات طبية، وطائرة أخرى قادمة من قطر حمولتها 3,681 طنا مستلزمات طبية.

ذكر الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء في بيان له، أن فريق الهلال تسلم المساعدات، وجاري عملية التفريغ، والتحميل لاحقا على شاحنات، لإيصالها إلى معبر رفح، ومنه إلى قطاع غزة.