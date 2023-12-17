«تعليم شمال سيناء»: مراجعات نهائية للتلاميذ استعدادا لامتحانات نصف العام

أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن المدارس تقوم بعمل مراجعات نهائية للتلاميذ في صفوف النقل «ابتدائي وإعدادي وثانوي»، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي ستنطلق 9 يناير المقبل.

حصص مراجعات للتلاميذ

وأضاف «رضوان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك توجه عام لدى التربية والتعليم بضرورة حصول التلميذ على حقه الكامل من الحصص اليومية والمراجعات، وإعطاء التلاميذ حصص إضافية في المدارس، وذلك لتدريبهم على الأسئلة المحتملة وطريقة امتحانات نصف العام.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم على عملية الغياب في المدارس، مطالبا مدراء المدارس باستدعاء ولي الأمر في حالة تكرار الغياب الطالب، ومعرفة أسباب ذلك.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكانت مديرية التربية والتعليم، قد أعلنت في بيان لها، أنه سيتم نشر جداول الامتحانات على الصفحة الرسمية للمديرية، وصفحات الإدارات التعليمية بالمحافظة، بداية من الأسبوع المقبل، ليستعد المدرسون والتلاميذ لامتحانات نصف العام، مؤكدة أن الامتحانات من المنهج الدراسي، وستكون في مستوى الطالب المتوسط.