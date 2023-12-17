«تضامن السويس» تحدد معايير الجمعيات الأهلية للسداد عن الغارمين.. اعرف الشروط

شهدت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة السويس، عقد لقاءات لممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظة؛ لشرح المعايير، المتعلقة بالسداد عن الغارمين والغارمات.

تطبيق استمارة المعايير الخاصة بالغارمين

أكّدت أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في السويس، لـ«الوطن» الإعداد لمبادرة الغارمين، بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، بجانب عقد لقاءات مع الجمعيات الأهلية بمقر قاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية، للشرح والتدريب على المعايير التي يجري العمل عليها، خلال تطبيق استمارة المعايير الخاصة بالغارمين.

وتابعت وكيل وزارة التضامن في محافظة السويس، أنه بخصوص الغارمين جارٍ التنسيق بين المديرية ومؤسسة «مصر الخير» فرع القناة، للعمل على سداد الدين عن الغارمين، بشرط وجود حكم قضائي بالسجن.

وأشارت إلى أنّ الحد الأقصى المحدد للتضامن في الدين هو 25000 جنيه قيمة، موضحة أنه سيجري تنفيذ هذه الشروط من خلال الجمعيات الأهلية بعد تطبيق استمارة المعايير التي جرى تدريب الجمعيات عليها في لقاءات الجمعيات ومسؤولي «مصر الخير» بديوان عام المديرية، تحت إشراف مديرية التضامن.