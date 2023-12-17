أماكن الوحدات السكنية لصندوق التنمية الحضرية بالمحافظات بعد فتح باب الحجز

أعلن صندوق التنمية الحضرية، فتح باب الحجز للوحدات السكنية تشطيب سوبر لوكس بنظام دفع مريح يناسب مختلف الفئات بعواصم محافظات القليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية بالوجه البحري وسوهاج والمنيا والفيوم بالوجه القبلي والقاهرة.

ويستهدف المشروع المواطنين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من مشروعات صندوق التنمية الحضرية، في عدة مدن بالمحافظات المستهدفة.

خريطة الوحدات السكنية بالمحافظات

وحدد صندوق التنمية الحضرية بالمحافظات أماكن الوحدات السكنية ذات التشطيب السوبر لوكس المطروحة للمواطنين في 9 مدن هي:

- المعصرة وبها 72 وحدة بالخيالة.

- شبرا، وبها 264 وحدة سكنية بالأوقاف.

- مدينة نصر وبها 280 وحدة سكنية.

- كفر الشيخ وبها 1287 وحدة سكنية.

- المنصورة وبها 129 وحدة سكينة

- الفيوم وبها 152 وحدة سكنية بالمحلج.

- سوهاج وبها 128 وحدة سكنية بينها 88 وحدة بأرض الشونة و144 وحدة بأرض المحلج.

- المنيا وبها 192 وحدة سكنية.

- الشرقية 40 عمارة بكل عمارة 8 أدوار بالدور 4 وحدات سكنية بمنطقة الحريري.

خط ساخن لتلقي الاستفسارات

خصص صندوق التنمية الحضرية في المحافظات المستهدفة لطرح الوحدات السكنية رقم خط ساخن للمشروع، وهو 15444؛ لتسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما فى ذلك السعر وأنظمة الدفع وتسهيلاتها.

مواصفات الوحدات السكنية بالمحافظات

وتضم الوحدات السكنية المطروحة عدة خدمات منها محلات تجارية ومساجد وملاعب ودار حضانة، وتبدأ مساحتها من 78 مترا حتى 182 مترا وفقا للمدينة، وجميعها تشطيب سوبر لوكس.