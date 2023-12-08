«التنمية الحضرية»: طرح شقق حي الواحة بمدينة نصر يناير المقبل

أعلن المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، طرح شقق مشروع «حي الواحة» بمدينة نصر في القاهرة يناير المقبل، مشيرًا إلى أن الطابق في العقار يتكون من 4 شقق سكنية، في مجتمع مغلق من الداخل وأشبه بالكمبوند الذي يضم كل الخدمات والاحتياجات اللازمة.

تفاصيل شقق حي الواحة بمدينة نصر

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «بصراحة» على قناة «الحياة»: «في الدور الأراضي الشقتين الموجودتين على الواجهة صغيرتين في الحجم، مكونتين من غرفتين وصالة، إنما في الأدوار كلها الشقة عبارة عن 3 غرف و3 حمامات غير المطبخ والريسبشن، مساحة الوحدة نحو 182 مترًا، المشروع يضم 2448 وحدة سكنية».

كل الوحدات جاهزة وكاملة التشطيب

وتابع: «كل الوحدات جاهزة وكاملة التشطيب، ويوجد نقطة تجميع للقمامة ويتم أخذ المخلفات، المواطن لن يشعر نهائيًا بوجود أى قمامة ملقاة في أي مكان، وفيه أمن».

وأكمل: «في حاجة وجود أي مشكلة لدى أي من قاطني الحي، يلجأ إلى إدارة المشروع، وفي حالة أن إدارة المشروع لم تحل المشكلة، يكرر الشكوى».