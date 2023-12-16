آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات.. إليك التفاصيل

أعلنت مديريات التربية والتعليم في المحافظات، أن منتصف يناير المقبل هو آخر موعد لتسجيل استمارة الشهاد الإعدادية، والتي يجرى تسجيلها إلكترونيا عبر رابط وزارة التربية والتعليم فضلا عن استكمال تسجيلها ورقيا بالمدارس وفقا لكل مديرية.

مستندات استمارة الشهادة الإعدادية

وتنشر «الوطن» المستندات المطلوبة ورقيًا من الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية وهي التالي:

- 6 صور شخصية حديثة مطبوع عليها اسم الطالب رباعي وبخلفية بيضاء.

- دفع رسوم استمارة الشهادة الإعدادية، والاحتفاظ بالايصال وقدرها 158 جنيها وتسدد عن طريق مكاتب البريد أو خدمة فوري.

- صورة من إيصال الدفع ليتم تسليمها للمدرسة.

- تسجيل الاستمارة إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

- طابع دعم مشروعات تعليمية من البريد فئة عشرة جنيهات.

- شهادة ميلاد الطالب وصورة منها.

- صورة بطاقة ولي أمر الطالب أو صاحب الولاية التعليمية.

- صورة من استمارة الشهادة الإعدادية

- حافظة بلاستيكية تحفظ بها الأوراق ويتم تسليمها لشئون الطلاب بالمدرسة.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

ويتم تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنا باستخدام البريد الإلكتروني للطالب.