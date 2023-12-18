وكيل «خارجية الشيوخ»: القيادة السياسية المصرية تواجه الأزمات الإقليمية بالدبلوماسية

قالت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إنّ مصر تبدأ عهدًا جديدًا بحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ولايته الثالثة، لافتةً إلى أنّ السنوات المقبلة ستكون سنوات حصاد الإنجازات التي أسسها الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية.

الاتجاهات الاستراتيجية

وأوضحت «سليمان»، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات والتهديدات على الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، ويعتبر تهديد الشمال الشرقي والضغط الإسرائيلي بملف التهجير أهمها، وهو الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم يأتي الجنوب كتهديد آخر إذ يواجه السودان خطر الانقسامات التي تحدث به ومحاولات التدخل من عدة دول كبرى في الشأن الداخلي السوداني، مشيرة إلى أنّ الدولة المصرية تدرك خطورة التهديدات التي تحيط بها، فضلا عن الأوضاع في ليبيا واستمرار حالة عدم الاستقرار فيها، بالإضافة إلى الوضع غير المستقر في منطقة البحر المتوسط.

الأزمات الإقليمية

وأشارت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إلى أنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتبع نهج الدبلوماسية في إدارة الأزمات الإقليمية وهو نهج يعتمد على «سياسة النفس الطويل» وهي سياسة دولية لا تستطيع كل الدول العمل من خلالها، لافتة إلى أن طموحات المصريين وآمالهم ليس في منأى عن اهتمامات القيادة السياسية، بل محل اهتمام بجانب مواجهة التحديات الإقليمية.

وتابعت: «الرئيس السيسي نجح في تطوير قدرات الجيش المصري، وتعزيز جاهزيته لمواجهة أي تهديدات، من خلال توفير الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة والمشاركة في العديد من العمليات العسكرية ضد الإرهاب، مما أسهم في القضاء على الإرهاب في مصر والمنطقة، وعلى المستوى السياسي الخارجي فقد أعاد الرئيس السيسي مصر إلى مكانتها الدولية، وعزز العلاقات المصرية مع الدول العربية والإقليمية والدولية، وقاد جهود مصر في مكافحة الإرهاب، ودعم السلام والاستقرار في المنطقة، كما شارك الرئيس السيسي في العديد من القمم الدولية، وأسهم في تعزيز العلاقات المصرية مع الدول الأخرى.