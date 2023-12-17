وكيل «طب بيطري الشرقية» يكشف أهمية عمليتي التسجيل والترقيم للماشية

أطلقت مديرية الطب البيطري بالشرقية، قوافل علاجية في القرى تخطت أكثر من 26 قافلة بيطرية، وتستهدف القوافل ترقيم وتسجيل الحيوانات لأهميته القصوى بشأن تعزيز الثروة الحيوانية وحصر رؤوس الماشية في مصر، وبالتالي توفير الأدوية والأعلاف للأعداد الموجودة منها، لتأتي بنتائج مثل توفير اللحوم والألبان وتحقق الأمن الغذائي.

أوضح الدكتور إبراهيم متولي وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية في حديث لـ«الوطن»، أن القوافل العلاجية البيطرية تستهدف قرى حياة كريمة لعلاج الحيوانات في كل التخصصات، مشيرا إلى أهمية عمليتي التسجيل والترقيم للحيوانات مجانًا دون تكلفة يتكبدها المربون ضمن قائمة خدمات تقدم لمربي الماشية في القوافل.

أشار الدكتور إبراهيم متولي إلى فوائد الترقيم والتسجيل كالتالي:

يتم ترقيم الماشية برقم قومي، ويكون له كود نمبر فيما يخصص لكل محافظة كود خاص بلون مميز.

يمكن أن يتم الترقيم للماشية منذ أول يوم ولادتها وفحصها دوريا للكشف عن الأمراض الوبائية أو الأمراض المعدية ثم معالجتها.

تسجيل العينات وكتابة نوع الحيوان فيما يتم التعامل مع الحيوان.

التأمين على الحيوان من خلال الرقم القومي مع التأكد من خلوه من الأمراض وتحصينه من الأمراض الوبائية.

في حالة نفوق الحيوان يتم التعويض عنه.

يتم التسجيل والترقيم مجانا داخل القوافل العلاجية بينما يدفع المربي رسوم رمزية في الوحدات البيطرية للترقيم والتسجيل من دون القوافل المجانية.

رقم قومي للماشية:

وأوضح وكيل الوزارة أن الترقيم يتم من خلاله استخراج رقم قومي للماشية لتقديم خدمات للحيوان من خلاله، بينما التسجيل للماشية يتمثل في بطاقة تسجيل يدون بها كل التعاملات الخاصة من حيث تاريخ مرضي، أعلاف، التحصين والخدمات الأخرى.

حصر الثروة الحيوانية لتنميتها

ولعل أبرز أهداف وفوائد عمليتي التسجيل والترقيم حصر الثروة الحيوانية من أجل الحفاظ عليها وتنميتها هذا بالإضافة إلى إمكانية تحديد احتياجات الدولة من الأدوية من التحصينات.

وأشار إلى إمكانية التسجيل والترقيم من خلال اتباع هذه الخطوات:

التوجه إلى أقرب وحدة بيطرية تابعة للمديرية، ويوجد حوالي 145 وحدة بيطرية تدار من خلال 17 إدارة متفرقة بأنحاء المحافظة هذا بالإضافة إلى 20 مركز تحصين للدواجن، وعدد 9 مراكز تلقيح صناعي، موضحا أنه في حالة وجود عدد كبير من الماشية يمكن زيارة من طبيب الوحدة البيطرية لتسجيلهم وترقيمهم.