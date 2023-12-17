باحث: نتنياهو يريد تحقيق طموحاته الإجرامية في المنطقة على حساب الدم الفلسطيني

قال زهير الشاعر، كاتب وباحث سياسي فلسطيني، إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد تحقيق طموحاته التوسعية والإجرامية في المنطقة على حساب الدم الفلسطيني والوحدة الفلسطينية والوجود الفلسطيني، حيث يعيش أزمة نفسية تجعله أسيرا لحقد الماضي وأسيرا للخشية من المستقبل وهو يعرف جيدا أن الفشل في هذه الحرب وعدم تحقيق أي إنجازات سيثير الأسئلة حول تخبط قوات الاحتلال وحكومة نتنياهو.

نتنياهو يرفض وجود السلطة الفلسطينية

وأضاف الشاعر، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلاميين فادي غالي وبسنت أكرم، أنّ نتنياهو لا يريد سلطة أو مقاومة أو شعبا، وهو يرفض وجود السلطة الفلسطينية المتمثلة في الرئيس عباس أبو مازن ويحارب المقاومة الفلسطينية حتى يجهز عليها، وفشل حتى اللحظة.

نتنياهو يريد طرد الشعب الفلسطيني

وتابع: «نتنياهو يريد محاربة الشعب الفلسطيني ويطرده ويقتله ويمارس الإبادة الجماعية ضده، كما أنه يبحث الآن عن إنقاذ نفسه ويحاول أن يسجل لنفسه انتصارا حتى لو كان ذلك على حساب الهواء الذي يتنفسه الفلسطينيون، فهو ما زال يعيش حقد الماضي وعقدة المستقبل».