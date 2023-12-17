تقارير فرنسية تشكك في نجاح مهمة «كولونا» لإطلاق المحتجزين في غزة

قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في مدينة مرسيليا بفرنسا، إن هناك العديد من التساؤلات التي نشرتها وسائل الإعلام والصحف الصادرة صباح اليوم الأحد، عما إذا كانت كاترين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا، ستنجح في مهمتها الصعبة، وما إذا كانت ستمنح الرئيس إيمانويل ماكرون فرص جديدة على الساحة الدولية.

فرنسا تعمل على إطلاق سراح جميع الرهائن

وأضاف «شقير» أن فرنسا تعمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفق تصريح لوزيرة الخارجية «كولونا»، أدلت به خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها بحكومة الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، لافتاً إلى أن هناك لقاء مرتقب بين وزيرة الخارجية الفرنسية ونظيرها الفلسطيني، رياض المالكي، في رام الله، بالضفة الغربية، خلال الساعات المقبلة.

«كولونا» تطلب في إسرائيل: «هدنة فورية»

وأردف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن رسالة «كولونا» إلى الجانب الإسرائيلي هي ضرورة العمل على «هدنة فورية»، في محاولة للسيطرة على الأمور، حتى لا يتسع نطاق العملية العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى جنوب لبنان.