«تعليم الجيزة» تعلن مواعيد امتحانات «التيرم الأول» لصفوف النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 /2024 لجميع صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك بعد اعتمادها رسميا من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

مواعيد امتحانات الابتدائية في الجيزة

- الصفان الثاني والثالث الابتدائي: تبدأ الامتحانات من الثلاثاء 9 يناير حتى الأربعاء 10 من الشهر نفسه.

- الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع) تبدأ من السبت 6 يناير وحتى الخميس 11 من نفس الشهر.

- الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتى الثلاثاء 16 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الإعدادية في الجيزة

- الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من السبت 6 يناير وحتى الاثنين 15 من نفس الشهر.

- الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتى 16 من نفس الشهر.

أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى 24 من نفس الشهر.

موعد امتحانات المرحلة الثانوية في الجيزة

- مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت 6 يناير وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر.

- الصفان الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتى 16 من نفس الشهر.

- الصفان الأول والثاني الثانوي المكفوفين يبدأ من السبت 6 يناير حتى الثلاثاء 16 من نفس الشهر.

- الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الاثنين 15 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر.

- الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد 14 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر.