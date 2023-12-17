عودة شبكة الاتصالات في غزة بعد انقطاع دام أكثر من 4 أيام كتب: حسن سمير 05:25 م | الأحد 17 ديسمبر 2023 شبكة الاتصالات - أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بعودة شبكة الاتصالات في غزة بعد انقطاع استمر أكثر من 4 أيام. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: باحث: الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع أهالي غزة على أنهم «أهداف مشروعة» «حياة كريمة»: تجهيز دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة كيف يتعامل الطب الشرعي الفلسطيني مع جثث الشهداء والأشلاء في غزة؟ مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات إماراتية تمهيدا لدخولها غزة غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير