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عودة شبكة الاتصالات في غزة بعد انقطاع دام أكثر من 4 أيام

كتب:

حسن سمير
05:25 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
شبكة الاتصالات - أرشيفية

شبكة الاتصالات - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بعودة شبكة الاتصالات في غزة بعد انقطاع استمر أكثر من 4 أيام.

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