أسعار الأسمنت اليوم السبت 16-12-2023 في مصر

شهدت أسعار الأسمنت اليوم السبت 16-12-2023 ثباتا، حسبما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما شهد سعر طن الأسمنت، أمس الجمعة، انخفاضا بواقع 30 جنيها لطن الأسمنت الرمادي.

سعر طن الأسمنت اليوم

وتستعرض «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم السبت 16-12-2023، بالمصانع والشركات وفق أسعار تسليم أرض المصنع، حيث يضاف إليها كلفة النقل، وكذا هامش الربح من تجار التجزئة، وسجل سعر شيكارة الأسمنت ما يقارب الـ117 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر أسمنت السويدي 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر 1890 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1920 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت حلوان 1920 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 1930 جنيها للطن.

سعر أسمنت الفهد 1940 جنيها للطن.

سعر أسمنت السهم 1890 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 1880 جنيها للطن.

سعر أسمنت سيناء 42.5 سعر 1830 جنيها للطن.