أسعار الأسمنت اليوم الأحد في مصر.. اعرف الطن بكام

سجلت أسعار الأسمنت في مصر، اليوم الأحد 10-12-2023، استقرارا ملحوظا، في الأسواق المحلية، بالنسبة للمستهلك، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم نحو 2278 جنيها، حسب بوابة «الأسعار المحلية والعالمية» التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

شهدت أسعار الأسمنت، اليوم الأحد، ثباتا ملحوظا للعديد من الأنواع، مسجلة ما بين 1830 جنيها، إلى 2095 جنيها، في المصانع المصرية، بالنسبة للموزعين والوكلاء، وفقا لآخر تحديثات شعبة مواد البناء، ويختلف سعر الطن فيما يتعلق بأسلوب البيع بالتجزئة، ويضاف للسعر تكلفة النقل والتخزين، إضافة إلى هامش الربح.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

استقر سعر طن أسمنت المسلح ليسجل 1925 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 1915 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها.

سجل سعر أسمنت النصر 1890 جنيها للطن.

سجل سعر طن أسمنت المعلم 1880 جنيها.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 1895 جنيها للطن.

سعر الأسمنت اليوم

سجل سعر أسمنت الفهد 1860 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت حلوان 1918 جنيها للطن.

سجل سعر طن أسمنت السويدي 2095 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت السهم 1870 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت السويس 1920 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 سعر 1830 جنيها.

سجل سعر أسمنت العسكري بني سويف 1880 جنيها للطن.