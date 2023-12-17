«أوقاف السويس» تقيم 7 ندوات تثقيفية الأربعاء المقبل

تقيم مديرية الأوقاف في محافظة السويس عدد7 ندوات تثقيفية بسبعة مساجد بأحياء المحافظة وذلك يوم الأربعاء المقبل تحت عنوان جريمة الاعتداء على أعيان الوقف.

7 ندوات تثقيفية الأربعاء المقبل بالسويس

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، إقامة عدد 7 ندوات تثقيفية تحت عنوان «جريمة الاعتداء على أعيان الوقف» في سبعة مساجد موزعة على أحياء السويس الخمسة ذلك ضمن جهود وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية إذ تعقد الوزارة (333) ندوة تثقيفية تحت عنوان «جريمة الاعتداء على أعيان الوقف» وذلك يوم الأربعاء المقبل عقب صلاة العشاء:

المساجد التي تعقد بها الندوات في محافظة السويس

وتضمن إعلان مديرية الأوقاف عن الندوة أنها سوف تقام من خلال 7 محاضرات موزعة على أحياء محافظة السويس كالتالي:

- مسجد المصطفى بمدينة الملك عبدالله بحي عتاقة ويلقي المحاضرة الشيخ ماهر محمد شكري والشيخ محمود أحمد منصور.

- مسجد سيد الشهداء حمزة بنعبد المطلب بمدينة الصباح ويلقي المحاضرة الشيخ ماجد راضى وكيل الأوقاف في السويس ومحمد سيعد منصور.

- مسجد أهل بدر ويلقي المحاضرة محمود إبراهيم عزب والشيخ محمد السعيدعبدالفتاح.

- مسجد علي ابن أبي طالب الجامع الكبير بمدينة السلام 1 بحي فيصل ويلقي المحاضرة الشيخ أحمد عبدالباري جادو والشيخ محمود السعيد محمد.

- مسجد عمربن الخطاب في مدينة الصفا بعتاقة ويلقي المحاضرة الشيخ إبراهيم شوقي هارون والشيخ فرج شعبان أبوالفتوح.

- مسجد المدينة المنورة بمدينة فيصل ويلقي المحاضرة الشيخ محمد فتحي سالم والشيخ ويدا حمدان ويدا.

- مسجد النور بمدينة السلام ويلقي المحاضرة الشيخ إبراهيم عبد الله راغب ومحمد أحمد أنور مصطفى.