استشاري علاج طبيعي: قيادة السيارة أكثر من ساعة تسبب مشكلات صحية خطيرة

قال الدكتور مصطفى محمود، استشاري العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، إنّ قيادة السيارة لفترة طويلة، تزيد عن ساعة يوميًا، تؤدي إلى مشكلات صحية، بسبب تراكم الإجهاد، مشيرًا إلى أنه لتفادي ذلك يجب تغيير وضعية الرقبة والظهر، وعدم الثبات على وضعية واحدة.

وأضاف «محمود» خلال حواره في برنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، على قناة «DMC»، أنّ الثبات على وضعية واحدة، خاصة في إسناد الرقبة بشكل خاطئ، عند قيادة السيارة، قد يؤدي إلى إغلاق الأوعية الدموية، التي تصل إلى المخ، ما يسبب الصداع ومشكلات في الفك والاتزان.

تغيير وضع الرأس يؤثر في ميكانيكا الحركة

وتابع استشاري العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، أنّ تغيير وضع الرأس يؤثر في ميكانيكا الحركة، ورد فعل الحوض بالجسم، لذا فإن أحسن وضع عند الجلوس في السيارة، أن تكون الرأس فوق الجسم، أي ليست بعيدة.

تمارين للرأس والرقبة

ولفت إلى أنه هناك بعض التمارين للرأس والرقبة، يمكن المواظبة عليها، لتفادي الشعور بالصداع، والجز على الأسنان، والمشكلات التي قد يتعرض لها بعض قائدي السيارات، نتيجة القيادة لفترة طويلة، مع الجلوس بشكل خاطئ.