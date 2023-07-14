احذر قيادة السيارة دون ارتداء نظارة طبية.. مخالفة تستوجب سحب الرخصة

قال الخبير القانوني عبدالله محمد عبد الله، المحامي بالنقض، إنّ مخالفة قيادة السيارة دون ارتداء نظارة طبية المصور بها في الرخصة يعد مخالفة تستوجب سحب الرخصة لأن الشخص يعرض حياة المواطنين للخطر في تلك الحالة وبالتالي يجب على كل سائق أن يلتزم بالإجراءات القانونية ففي حالة استخراج رخصة القيادة، وهو يرتدي نظارة طبية وفق الاختبارات الطبية فلا بد أن يرتديها حفاظًا على سلامته وسلامة الآخرين.

الموقف القانوني للنظارة الطبية

وأضاف عبدالله، في حديثه لـ«الوطن»، أن السائق الذي يقوم يإجراء عملية تصحيح الإبصار من أجل عدم ارتداء نظارة طبية يجب بعدها أن يقوم بالذهاب إلى المرور واستخراج رخصة قيادة جديدة ويقوم بالتصوير فيها دون نظارة طبية، وبالتالي يكون الموقف القانوني سليمًا؛ لأن عدم ارتداء النظارة الطبية ينتج عنه مخاطر جسيمة بسبب عدم وضوح الرؤية للسائق.

مخالفات مرورية

وتابع عبدالله بأنّ هناك مخالفة مرورية تكون فيها العقوبة مغلظة لأنها تتسب في حدوث أضرار كبيرة ومنها القيادة عكس الاتجاه ربما ينتج عنها حوادث بها تعرض حياة سائق السيارة وآخرين للخطر بل للموت، وغيرها من المخالفات مثل السير بسرعة جنونية.

خطوات سداد مخالفات المرور

- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة سيظهر لك مجموعة من الخدمات ذات روابط مباشرة.

- الضغط على «خدمات المرور» ستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية.

- سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام، والسداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة «ميزة».

- الضغط على زر الدفع واستمرار.

- ملء بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها.

- الضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

- ستظهر لك رسالة لتأكّيد الدفع الإلكتروني تنص على الآتي: «سيتمّ تحويلك إلى صفحة الدفع الإلكتروني هل أنت موافق»، في حالة اختياره، اضغط على «موافق»، اختر وسيلة الدفع المناسبة لكم من الوسيلتين الموضحتين، واضغط على «استمرار».

- ملء تفاصيل البطاقة الائتمانية المستخدمة للدفع داخل الخانات المخصصة لها ستظهر لك خانات بها قيمة المبلغ والبطاقة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة البيانات

- تقديم بطاقة الرقم القومي.

- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات والجهة المراد استخراج الشهادة لها.

- عقود الملكية أو مستندات الوكيل.

- رخصة المركبة.

- شهادة إبراء الذمة في حالة نقل القيد أو الملكية.