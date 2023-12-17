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أستاذ بكلية الاقتصاد المنزلي تقدم نصائح لربات البيوت لبدء مشروع مربح

كتب:

حسن سمير
06:20 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
الدكتورة أسماء صفوت أستاذ إدارة المشروعات بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان

الدكتورة أسماء صفوت أستاذ إدارة المشروعات بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان

قالت الدكتورة أسماء صفوت، أستاذ إدارة المشروعات بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، إن كل ربة منزلها تريد زيادة الدخل لديها، عليها بأن تقوم بعمل مشروع من المنزل، لزيادة الدخل، لافتة إلى أن كل ربة منزل لديها مهارة في أي مهنة أو تستطيع الابتكار فيها، عليها أن تبدأ سريعا.

وأوضحت أستاذ إدارة المشروعات بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لو سيدة عندها مهارة في الكروشيه، تشوف ما تستطيع أن تقدمه سواء في صناعة ملابس وسجاد بالكروشيه، أو إكسسوار من الكروشيه، ويمكن أن تنفذ المشروع من بيتها وتحقق ربح جيد».

مشروع تفريز الخضار

وأضافت: «سيدة المنزل ممكن تعمل مشروع تفريز الخضار، وهي تجهيز الخضار على الطبخ، وتغليفه وبيعه أون لاين للسيدات اللائي يردن شرائه».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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